Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata dell'8 settembre
I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda l'8 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda lunedì 8 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Halit comunica alla sua famiglia e a Ender la gravidanza di Yildiz. Anche Yildiz informa Zynep di essere incinta. Ender, Zehra, Lila e Zerrin si incontrano per escogitare un piano contro Yildiz.
Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
fashion
I funerali privati oggi a Rivalta, in provincia di Piacenza, paese d'origine dello stilista. Riposerà nella cappella di famiglia accanto ai suoi affetti più cari
I funerali privati oggi a Rivalta, in provincia di Piacenza, paese d'origine dello stilista. Riposerà nella cappella di famiglia accanto ai suoi affetti più cari
SERIE TV
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5
SERIE TV
La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda martedì 9 settembre su Canale 5
La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda martedì 9 settembre su Canale 5