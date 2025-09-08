I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda l'8 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda lunedì 8 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Halit comunica alla sua famiglia e a Ender la gravidanza di Yildiz. Anche Yildiz informa Zynep di essere incinta. Ender, Zehra, Lila e Zerrin si incontrano per escogitare un piano contro Yildiz.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

