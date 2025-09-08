Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Forbidden Fruit
SERIE TV
08 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata dell'8 settembre

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda l'8 settembre su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda lunedì 8 settembre su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Halit comunica alla sua famiglia e a Ender la gravidanza di Yildiz. Anche Yildiz informa Zynep di essere incinta. Ender, Zehra, Lila e Zerrin si incontrano per escogitare un piano contro Yildiz.

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Il saluto discreto a Giorgio Armani

fashion

Il saluto discreto a Giorgio Armani

I funerali privati oggi a Rivalta, in provincia di Piacenza, paese d'origine dello stilista. Riposerà nella cappella di famiglia accanto ai suoi affetti più cari

I funerali privati oggi a Rivalta, in provincia di Piacenza, paese d'origine dello stilista. Riposerà nella cappella di famiglia accanto ai suoi affetti più cari

Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 15 al 19 settembre

SERIE TV

Forbidden Fruit, le trame della settimana dal 15 al 19 settembre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca in onda su Canale 5

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 9 settembre

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 9 settembre

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda martedì 9 settembre su Canale 5

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda martedì 9 settembre su Canale 5

La forza di una donna, la puntata dell'8 settembre

SERIE TV

La forza di una donna, la puntata dell'8 settembre

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity