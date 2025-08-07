Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 7 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 7 agosto

Arif decide di andare a parlare con Bahar, ma la donna non vuole sentire ragioni. Il suo rancore nei confronti di Arif, Enver e Yeliz vince su tutto. Suat si arrabbia molto con Piril per l'iniziativa da lei presa e le dice che avvicinare Bahar sarebbe troppo pericoloso. Ceyda, arrabbiatissima con Sirin perché la ragazza ha picchiato Bahar, decide di farsi aiutare daNisan per riuscire a parlarle. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

