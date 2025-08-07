Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
La forza di una donna
SERIE TV
07 agosto 2025

La forza di una donna, la puntata del 7 agosto in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 7 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 7 agosto

La forza di una donna

Arif decide di andare a parlare con Bahar, ma la donna non vuole sentire ragioni. Il suo rancore nei confronti di Arif, Enver e Yeliz vince su tutto. Suat si arrabbia molto con Piril per l'iniziativa da lei presa e le dice che avvicinare Bahar sarebbe troppo pericoloso. Ceyda, arrabbiatissima con Sirin perché la ragazza ha picchiato Bahar, decide di farsi aiutare daNisan per riuscire a parlarle. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

Leggi anche

Io sono Farah, le anticipazioni dell'8 agosto

SERIE TV

Io sono Farah, le anticipazioni dell'8 agosto

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Io sono Farah, la nuova serie in onda venerdì 8 agosto su Canale 5

Io sono Farah, la puntata del 7 agosto in streaming

SERIE TV

Io sono Farah, la puntata del 7 agosto in streaming

Il nuovo episodio della serie Io sono Farah è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Tutti gli orari delle serie turche dell'estate di Canale 5

SERIE

Tutti gli orari delle serie turche dell'estate di Canale 5

Scopriamo tutti gli orari e i giorni di messa in onda delle serie turche dell'estate di Canale 5

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 7 agosto

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 7 agosto

I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit 2 andato in onda il 7 agosto su Canale 5

