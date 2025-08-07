La forza di una donna, la puntata del 7 agosto in streaming
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 7 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
La forza di una donna: la trama del 7 agosto
Arif decide di andare a parlare con Bahar, ma la donna non vuole sentire ragioni. Il suo rancore nei confronti di Arif, Enver e Yeliz vince su tutto. Suat si arrabbia molto con Piril per l'iniziativa da lei presa e le dice che avvicinare Bahar sarebbe troppo pericoloso. Ceyda, arrabbiatissima con Sirin perché la ragazza ha picchiato Bahar, decide di farsi aiutare daNisan per riuscire a parlarle. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Io sono Farah, la nuova serie in onda venerdì 8 agosto su Canale 5
Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Io sono Farah, la nuova serie in onda venerdì 8 agosto su Canale 5
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie Io sono Farah è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie Io sono Farah è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
SERIE
Scopriamo tutti gli orari e i giorni di messa in onda delle serie turche dell'estate di Canale 5
Scopriamo tutti gli orari e i giorni di messa in onda delle serie turche dell'estate di Canale 5
SERIE TV
I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit 2 andato in onda il 7 agosto su Canale 5
I momenti più importanti dell'episodio della serie turca Forbidden Fruit 2 andato in onda il 7 agosto su Canale 5