Valentino Garavani è stato uno dei grandi nomi della moda che hanno cambiato per sempre storia del costume. Nel film documentario disponibile gratis su Mediaset Infinity intitolato Valentino: l'ultimo imperatore si raccontano gli ultimi due anni di attività del celebre stilista italiano.

Diretto da Matt Tyrnauer, Valentino: l'ultimo imperatore è stato girato nel 2005 ed è stato presentato alla 65ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Oltre a Valentino e allo storico collaboratore Giancarlo Giammetti, nel film documentario appaiono anche numerose star del mondo della moda e del cinema, come tra gli altri: Tom Ford, Karl Lagerfeld, Meryl Streep, Gwyneth Paltrow, Claudia Schiffer, Donatella Versace, Giorgio Armani, Anne Hathaway e Anna Wintour.