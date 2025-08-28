Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 28 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 28 agosto

Ceyda, Yeliz, Arif, Ferdane e Bahar aiutano Enver a portare a termine il lavoro che gli è stato commissionato. Hatice riceve una telefonata da Bahar, amante del suo ex marito, in merito al vincolo di parentela delle loro figlie. Una delle figlie di Bahar infatti, Burcu, è sorella di Bahar e quindi potenziale donatrice di midollo. Enver passa al negozio di Mahir per farsi restituire il telefono di Bahar e le foto di Sarp che erano all'interno. Mahir però, riconosce Sarp nelle foto e comunica a Enver di averlo visto, così come Sirin. Enver, sconvolto, si dirige da Sirin convinto che lei sappia dove si trova Sarp. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

