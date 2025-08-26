La forza di una donna, la puntata del 26 agosto in streaming
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 26 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
La forza di una donna: la trama del 26 agosto
Sarp chiede a Levent di organizzare l'incontro con Sirin. Quando ne viene a conoscenza, Sirin stenta a crederci. I due si vedono: durante l'incontro Sirin chiede scusa a Sarp per come sono andate le cose, in un pianto disperato. Sarp è disposto a perdonarla, ma le chiede di dimenticare l'incontro.
Suat manifesta tutta la sua rabbia a Munir per non essere stato in grado di impedire l'incontro fra i due.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
