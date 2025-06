Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 25 giugno nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 25 giugno

Bahar aiuta Hikmet a mantenere il segreto in merito a Ceyda e lui, per sdebitarsi, convince Yusuf a non mettere Bahar alla porta.

Poco dopo, lei viene a sapere che Hatice e la sua sorellastra Sirin sono entrambe ricoverate in ospedale. Sua madre, in particolare, è in terapia intensiva.

Enver però, per non turbare Sirin, le impedisce di farle visita. Così Bahar si rivolge a Jale e la dottoressa accetta di aiutarla all'insaputa di Sirin ed Enver.

Bersan torna nel quartiere e tenta di parlare con Arif, ma lui la caccia via con veemenza, sostenendo che non abbia niente da dirle. Sirin ed Enver tornano a casa e la ragazza capisce che il padre ha trovato il suo cellulare che contiene la prova che lei è coinvolta nella morte di Sarp.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

