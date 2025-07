La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 21 luglio nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 21 luglio

Bahar fa molto tardi in ospedale per sottoporsi alla sua terapia e Sirin non perde occasione per metterle contro Hatice, facendole credere che Bahar sia uscita con un uomo, lasciando a lei l'incombenza dei bambini.

Arrivata a casa, Hatice non la lascia entrare e Bahar passa la notte sui gradini, davanti la porta.

La mattina dopo, va in un negozio di telefonia con i bambini e scopre che Enver aveva già portato lì il telefono di Sarp. Infuriata, Bahar sospetta che le sia stato tenuto nascosto qualcosa di molto importante sulla morte del marito e, sebbene Enver cerchi di convincerla del contrario, Bahar rimane ferma nel suo scetticismo e dichiara di essere convinta che Sarp sia ancora vivo.

Sirin confessa ai genitori che i messaggi in cui comunicava con Sarp erano in realtà inviati da lei.

Bahar e piccoli sembrano essersi finalmente ambientati, ma Sirin escogita un piano per far sì che se ne vadano una volta per tutte.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:45.

