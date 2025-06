La forza di una donna, la puntata del 18 giugno in streaming

Il nuovo episodio della nuova serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La forza di una donna: la trama del 18 giugno

Sirin viene convocata dal suo insegnante che vuole capire per quale ragione la ragazza stia saltando le lezioni. La ragazza inventa una storia e addossa tutte le colpe a sua madre.

Yeliz invita Bahar ad andare alla festa di compleanno diT eoman. Bahar non vuole andare, ma alla fine l'amica riesce a convincerla e i bambini restano con Durdane. Una volta arrivate, però, Bahar scopre che Yeliz ha mentito.

