Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 1 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Şerif Erol (Enver Sarıkadı) in una scena di La forza di una donna

La forza di una donna: la trama dell'1 settembre

Enver rivela a Ceyda e Yeliz, con grande sofferenza, il segreto che lo fa stare tanto male: ossia che Sarp è ancora vivo. Le due donne stentano a crederci, e Yeliz va nel panico. Cerca però di contenersi e prova a pensare non troppo lucidamente a una possibile evoluzione.

Nel frattempo, Bahar, non vedendo Enver rientrare, si preoccupa e cerca aiuto da Arif.

