01 settembre 2025

La forza di una donna, la puntata dell'1 settembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 1 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Şerif Erol (Enver Sarıkadı) in una scena di La forza di una donna
La forza di una donna: la trama dell'1 settembre

Enver rivela a Ceyda e Yeliz, con grande sofferenza, il segreto che lo fa stare tanto male: ossia che Sarp è ancora vivo. Le due donne stentano a crederci, e Yeliz va nel panico. Cerca però di contenersi e prova a pensare non troppo lucidamente a una possibile evoluzione.

Nel frattempo, Bahar, non vedendo Enver rientrare, si preoccupa e cerca aiuto da Arif. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

