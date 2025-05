La forza di una donna, la nuova serie turca dal 3 giugno su Canale 5

Debutta martedì 3 giugno su Canale 5, in prima visione assoluta ed esclusiva, la serie La forza di una donna: remake del pluripremiato thriller-drama giapponese Woman, narra la vicenda di una madre single che dopo la scomparsa del marito, con grande spirito di resilienza cresce i due figli. La serie turca va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Coproduzione Medyapım e MF Yapım, con sceneggiatura di Hande Altaylı, La forza di una Donna è ambientata nel quartiere Tarlabaşı, a Istanbul. La serie, distribuita in numerosi paesi (Spagna, Colombia, Ecuador, Portorico, El Salvador, Francia), ha ricevuto varie nomination e vinto nove premi.

La forza di una donna: la trama di Kadın

Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) e Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli) in una scena di La forza di una donna

Al centro del racconto c'è una donna che, nonostante le difficoltà, si sforza di non perdere mai il buonumore. Abbandonata dalla madre a otto anni, Bahar è stata cresciuta dal padre. Oggi, dopo la morte del marito a causa di un incidente, rimasta sola con i figli Nisan e Doruk, la donna si impegna a trasformare la vita quotidiana in un gioco, la mancanza di denaro in un’opportunità e le assenze in scoperta. E quando, vent’anni dopo averla abbandonata, la madre Hatice torna nella vita di Bahar, è la sorellastra Şirin a impedire alle due donne di legare.

Ma un altro dramma è dietro l’angolo: Bahar scopre di soffrire di una grave forma di anemia e di avere urgente bisogno di un trapianto di midollo osseo. L’unica persona compatibile per una donazione è Şirin. Poi la più clamorosa delle notizie: Sarp, il marito di Bahar, è vivo e vegeto. L’uomo si fa chiamare Alp Karahan, è sposato con la borghese Pırıl ed è padre di due gemelli. Dietro il suo finto incidente e la sua scomparsa, c’è sempre lei: la perfida e folle Şirin

Il cast di La forza di una donna

Nel cast di La forza di una donna ci sono Özge Özpirinçci che dà il volto alla protagonista Bahar Çeşmeli, Caner Cindoruk, che interpreta il marito Sarp Çeşmeli, Bennu Yıldırımlar nel ruolo della madre di Bahar (Hatice Sarıkadı) e Seray Kaya, la sorellastra Şirin Sarıkadı.

Come guardare La forza di una donna in tv e in streaming online

La forza di una donna vi aspetta dal 3 giugno su Canale 5 alle 14:45 e in streaming on demand su Mediaset Infinity.

