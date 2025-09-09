Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La forza di una donna
SERIE TV
09 settembre 2025

La forza di una donna, il finale della prima stagione in streaming

L'ultima puntata della prima stagione di La forza di una donna, andata in onda l'8 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

L'ultima puntata della prima stagione della serie turca La forza di una donna (Kadın) è andata in onda lunedì 8 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi de La forza di una donna.

La forza di una donna, la trama della puntata dell'8 settembre

Hatice in una scena de La forza di una donna

A operazione conclusa, Enver parla con Hatice e le chiede di aiutare Bahar, Ceyda e Yeliz a terminare l'ordine di camicie, lavorando di notte nel laboratorio di Sema. Hatice, però, non sa che il lavoro si svolge di nascosto dalla proprietaria.

Nel mentre, Sarp (Alp) ha intenzione di andare all'ospedale per parlare con Enver. Proprio nel parcheggio dell'ospedale sarà riconosciuto dal figlio, Doruk, che si trova lì con Arif.

Nel frattempo, Münir tenta di assassinare Enver per evitare che parli con Alp e Jülide viene ritrovata morta nella piscina di casa.

La forza di una donna va in onda tutti i giorni su Canale 5, alle 15.30 dal lunedì al venerdì e alle 14.30 il weekend. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di La forza di una donna già andate in onda insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Effetto Biondo, i look baciati dal sole delle star

beauty

Effetto Biondo, i look baciati dal sole delle star

I capelli sunkissed conquistano l’autunno-inverno 2025. Chiome che profumano di miele, ambrate o dorate, spiccano su red carpet e teste coronate

I capelli sunkissed conquistano l’autunno-inverno 2025. Chiome che profumano di miele, ambrate o dorate, spiccano su red carpet e teste coronate

Marostica, Fernanda accoltellata dall’ex marito: "Voglio giustizia"

CRONACA

Marostica, Fernanda accoltellata dall’ex marito: "Voglio giustizia"

La donna racconta l’aggressione e il ruolo decisivo di una signora nel salvarle la vita

La donna racconta l’aggressione e il ruolo decisivo di una signora nel salvarle la vita

Emma Heming e la decisione di trasferire il marito in un'altra casa

Salute

Emma Heming e la decisione di trasferire il marito in un'altra casa

"La decisione non è materia di dibattito", ha dichiarato la modella a Good Morning America

"La decisione non è materia di dibattito", ha dichiarato la modella a Good Morning America

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 10 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 10 settembre

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda mercoledì 10 settembre su Canale 5

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda mercoledì 10 settembre su Canale 5

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity