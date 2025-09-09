La forza di una donna, il finale della prima stagione in streaming

L'ultima puntata della prima stagione della serie turca La forza di una donna (Kadın) è andata in onda lunedì 8 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi de La forza di una donna.

La forza di una donna, la trama della puntata dell'8 settembre

A operazione conclusa, Enver parla con Hatice e le chiede di aiutare Bahar, Ceyda e Yeliz a terminare l'ordine di camicie, lavorando di notte nel laboratorio di Sema. Hatice, però, non sa che il lavoro si svolge di nascosto dalla proprietaria.

Nel mentre, Sarp (Alp) ha intenzione di andare all'ospedale per parlare con Enver. Proprio nel parcheggio dell'ospedale sarà riconosciuto dal figlio, Doruk, che si trova lì con Arif.

Nel frattempo, Münir tenta di assassinare Enver per evitare che parli con Alp e Jülide viene ritrovata morta nella piscina di casa.

La forza di una donna va in onda tutti i giorni su Canale 5, alle 15.30 dal lunedì al venerdì e alle 14.30 il weekend.

