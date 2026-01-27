Catalogo
SERIE TV27 gennaio 2026

La forza di una donna, come finisce la seconda stagione

Il finale della seconda stagione della serie turca La forza di una donna è andato in onda martedì 27 gennaio ed è disponibile gratis su Mediaset Infinity
L'ultimo episodio della seconda stagione della serie turca La forza di una donna (Kadın) è andato in onda su Canale 5 martedì 27 gennaio ed è disponibile gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna, come finisce la seconda stagione?

Nell'ultimo episodio della seconda stagione di La forza di una donna, dopo aver litigato con Enver ed essere stata allontanata da casa, Sirin chiede ospitalità a Bahar, ospitalità che però le viene negata. Sirin decide così di recitare con Emre la parte della donna abusata dal cognato e abbandonata dalla famiglia, con lo scopo di convincere l'uomo ad accettarla in casa. Bahar, però, fa inviare a Emre da Piril le foto che ritraggono Sirin in compagnia di Sarp. Dopo averle viste durante il viaggio in macchina con Sirin per riportare Arda a casa della nonna, Emre capisce l'inganno che la ragazza vuole tendergli. Nel mentre, Bahar incomincia ad accusare un certo malessere.

La forza di una donna, quando inizia la terza stagione e dove vederla

I nuovi episodi della terza stagione de La forza di una donna vanno in onda su Canale 5 dal 28 gennaio, alle 16.00 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 15.00. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di La forza di una donna già andate in onda insieme ad altri contenuti esclusivi.

