La forza di una donna, come finisce la seconda stagione?

L'ultimo episodio della seconda stagione della serie turca La forza di una donna (Kadın) è andato in onda su Canale 5 martedì 27 gennaio ed è disponibile gratis su Mediaset Infinity.
Nell'ultimo episodio della seconda stagione di La forza di una donna, dopo aver litigato con Enver ed essere stata allontanata da casa, Sirin chiede ospitalità a Bahar, ospitalità che però le viene negata. Sirin decide così di recitare con Emre la parte della donna abusata dal cognato e abbandonata dalla famiglia, con lo scopo di convincere l'uomo ad accettarla in casa. Bahar, però, fa inviare a Emre da Piril le foto che ritraggono Sirin in compagnia di Sarp. Dopo averle viste durante il viaggio in macchina con Sirin per riportare Arda a casa della nonna, Emre capisce l'inganno che la ragazza vuole tendergli. Nel mentre, Bahar incomincia ad accusare un certo malessere.
I nuovi episodi della terza stagione de La forza di una donna vanno in onda su Canale 5 dal 28 gennaio, alle 16.00 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 15.00. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di La forza di una donna già andate in onda insieme ad altri contenuti esclusivi.