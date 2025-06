Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della nuova serie La forza di una donna, in onda venerdì 20 giugno su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nisan e Doruk in una scena di La forza di una donna

Nella nuova puntata di venerdì 20 giugno di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Nisan e Doruk si ammalano.

La forza di una donna: cosa succede il 20 giugno

Mentre la vicina di casa continua a fare pressione affinché Yusuf sfratti Bahar, i figli di Bahar, Nisan e Doruk, si ammalano.

Non potendo più assentarsi dal lavoro, Bahar chiede aiuto a nonno Enver e nonna Hatice, scatenando la rabbia di Sirin. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

