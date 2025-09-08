Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
SERIE TV
08 settembre 2025

La forza di una donna, le anticipazioni del 9 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda martedì 9 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di martedì 9 settembre di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Doruk convince la sorella Nisan che il padre sia tornato dopo aver visto Alp (Sarp) nel parcheggio dell’ospedale.

La forza di una donna: cosa succede il 9 settembre

Piril è angosciata per la morte della madre di Sarp, mentre Suat nasconde il corpo e racconta a Sarp una versione distorta dei fatti.

Enver, in ospedale, chiede di vedere solo Arif e rivela che qualcuno ha tentato di ucciderlo nel letto della terapia intensiva.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

