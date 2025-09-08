La puntata integrale del 9 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 9 settembre

Pars si infuria con Eren perché l'ispettore ha ottenuto il sangue di Yekta in maniera irregolare, rendendolo una prova inutilizzabile. Per andare avanti con le indagini, i due prima parlano con Mert e poi, su suggerimento di Ilgaz, ricontrollano le registrazioni delle dichiarazioni di tutti, trovando effettivamente sospetto l'atteggiamento di Parla.

Umut comunica poi a Eren che Yekta Tilmen compare nei filmati delle telecamere poste sulla strada per la discarica e Pars decide di convocarlo per una dichiarazione.

Nel frattempo, Ozgur è stato portato al locale di Mert, dove lo aspetta Cinar: il ragazzo scopre che Ozgur ha filmato l'omicidio di Serdar sul suo cellulare.

Aylin, corsa fuori casa per cercare Parla che è uscita di nascosto, viene investita. Ilgaz e Ceylin sono ancora in Cappadocia, ma entrambi sono in contatto con Istanbul.

