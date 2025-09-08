Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
09 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, la puntata del 9 settembre in streaming

La puntata del 9 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 9 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 9 settembre

Segreti di famiglia

Pars si infuria con Eren perché l'ispettore ha ottenuto il sangue di Yekta in maniera irregolare, rendendolo una prova inutilizzabile. Per andare avanti con le indagini, i due prima parlano con Mert e poi, su suggerimento di Ilgaz, ricontrollano le registrazioni delle dichiarazioni di tutti, trovando effettivamente sospetto l'atteggiamento di Parla.

Umut comunica poi a Eren che Yekta Tilmen compare nei filmati delle telecamere poste sulla strada per la discarica e Pars decide di convocarlo per una dichiarazione.

Nel frattempo, Ozgur è stato portato al locale di Mert, dove lo aspetta Cinar: il ragazzo scopre che Ozgur ha filmato l'omicidio di Serdar sul suo cellulare.

Aylin, corsa fuori casa per cercare Parla che è uscita di nascosto, viene investita. Ilgaz e Ceylin sono ancora in Cappadocia, ma entrambi sono in contatto con Istanbul.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 10 settembre

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 10 settembre

La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 10 settembre su Canale 5

La Promessa, le anticipazioni del 10 settembre

La Promessa, le anticipazioni del 10 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 10 settembre

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 10 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2

Il saluto discreto a Giorgio Armani

Il saluto discreto a Giorgio Armani

I funerali privati oggi a Rivalta, in provincia di Piacenza, paese d'origine dello stilista. Riposerà nella cappella di famiglia accanto ai suoi affetti più cari

