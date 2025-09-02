Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
SERIE TV
02 settembre 2025

La forza di una donna, le anticipazioni del 3 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda mercoledì 3 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli) in una scena di La forza di una donna
Nella nuova puntata di mercoledì 3 settembre di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice e Sirin informano Enver che Sarp è sposato con una donna ricca ed è padre di due gemelli di un anno, preparandolo all’incontro imminente.

La forza di una donna: cosa succede il 3 settembre

Ceyda, dopo la messa in scena con Umran, decide di chiudere definitivamente la storia con Hikmet e smette di lavorare al night club per Seyfullah.

Bahar racconta a Ceyda e Yeliz i dettagli dell’incontro con Arif, condividendo ciò che si sono detti e consolidando la loro complicità.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

