La forza di una donna, le anticipazioni del 28 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda giovedì 28 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di giovedì 28 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice riceve una telefonata.
La forza di una donna: cosa succede il 28 agosto
Abbas inoltra a Enver un altro ordine, stavolta di ben duecento camicie, che però Enver vuole rifiutare perché non sa come sbrigare una tale mole di lavoro tutto da solo. Così gli vengono in aiuto Bahar, Ceyda e Yeliz con un'idea piuttosto audace. Hatice riceve una telefonata da Bahar, amante del suo ex marito, in merito al vincolo di parentela delle loro figlie.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
