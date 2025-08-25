La forza di una donna, le anticipazioni del 26 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda martedì 26 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di martedì 26 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp e Sirin si vedono.
La forza di una donna: cosa succede il 26 agosto
Sarp chiede a Levent di organizzare l'incontro con Sirin e la ragazza, quando lo viene a sapere, stenta a crederci. I due si vedono: durante l'incontro, Sirin chiede scusa a Sarp per come sono andate le cose e scoppia in lacrime.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
