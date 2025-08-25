Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
La forza di una donna
SERIE TV
25 agosto 2025

La forza di una donna, le anticipazioni del 26 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda martedì 26 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Levent in La forza di una donna

Nella nuova puntata di martedì 26 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp e Sirin si vedono.

La forza di una donna: cosa succede il 26 agosto

Sarp chiede a Levent di organizzare l'incontro con Sirin e la ragazza, quando lo viene a sapere, stenta a crederci. I due si vedono: durante l'incontro, Sirin chiede scusa a Sarp per come sono andate le cose e scoppia in lacrime.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

