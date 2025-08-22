La forza di una donna, le anticipazioni del 25 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda lunedì 25 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di lunedì 25 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice va dall'ex amante di suo marito.
La forza di una donna: cosa succede il 25 agosto
Hatice trova il coraggio di recarsi a casa della ex amante di suo marito e finalmente riesce a parlarci. Durante la sua vista conosce anche una delle due figlie della donna.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
