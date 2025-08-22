Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
SERIE TV
22 agosto 2025

La forza di una donna, le anticipazioni del 25 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda lunedì 25 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Sirin e Hatice in La forza di una donna

Nella nuova puntata di lunedì 25 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice va dall'ex amante di suo marito.

La forza di una donna: cosa succede il 25 agosto

Hatice trova il coraggio di recarsi a casa della ex amante di suo marito e finalmente riesce a parlarci. Durante la sua vista conosce anche una delle due figlie della donna.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

