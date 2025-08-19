Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
SERIE TV
19 agosto 2025

La forza di una donna, le anticipazioni del 20 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda mercoledì 20 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Hatice in una scena de La forza di una donna

Nella nuova puntata di mercoledì 20 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin viene rapita.

La forza di una donna: cosa succede il 20 agosto

Hatice si reca da sola da un avvocato per avviare le pratiche di divorzio consensuale. Enver la prende male e Sirin non accetta affatto la situazione. Sirin viene rapita da Munir. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

