La forza di una donna, le anticipazioni del 20 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda mercoledì 20 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di mercoledì 20 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sirin viene rapita.
La forza di una donna: cosa succede il 20 agosto
Hatice si reca da sola da un avvocato per avviare le pratiche di divorzio consensuale. Enver la prende male e Sirin non accetta affatto la situazione. Sirin viene rapita da Munir. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
beauty
In estate più che mai, le mani sono sotto i riflettori
In estate più che mai, le mani sono sotto i riflettori
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 24 agosto su Canale 5
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio de La notte nel cuore, la nuova serie in onda domenica 24 agosto su Canale 5
AUGURI
La showgirl celebra il compagno con una carrellata di romantici scatti
La showgirl celebra il compagno con una carrellata di romantici scatti