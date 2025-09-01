Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda martedì 2 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Feyyaz Duman (Arif) in una scena di La forza di una donna

Nella nuova puntata di martedì 2 settembre di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Ceyda convince Arif a dichiararsi a Bahar e incoraggia l’amica a lasciarsi finalmente andare, aprendosi ai sentimenti .

La forza di una donna: cosa succede il 2 settembre

Arif invita Bahar a colazione con vista mare e durante l’incontro le confessa il suo amore, sperando in una risposta sincera.

Nel frattempo, Suat incontra Sirin e le offre denaro in cambio di informazioni su Bahar e i figli; Piril, esasperata, viene rassicurata quando Sirin rivela che Bahar ha un altro uomo, Arif.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

