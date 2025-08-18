La forza di una donna, le anticipazioni del 19 agosto
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda martedì 19 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di martedì 19 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice si scontra con Sirin.
La forza di una donna: cosa succede il 19 agosto
Hatice non riesce a parlare con Sirin, come Jale le aveva chiesto, perché le due hanno una violenta discussione. Ceyda e Yeliz chiedono a Enver di accompagnarle a cercare l'abito da sposa per Ceyda, per memorizzarlo e cucirlo personalmente. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
IL RICORDO
Da Eros Ramazzotti a Lorella Cuccarini, l'omaggio al conduttore scomparso all'età di 89 anni
Da Eros Ramazzotti a Lorella Cuccarini, l'omaggio al conduttore scomparso all'età di 89 anni
Fashion
JW Anderson disegnerà tutte le collezioni di Dior. Storia di uno "stilista stakanovista"
JW Anderson disegnerà tutte le collezioni di Dior. Storia di uno "stilista stakanovista"
Madri e figli
L'attrice condivide sui social una tenera foto madre e figlio
L'attrice condivide sui social una tenera foto madre e figlio