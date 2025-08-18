Nella nuova puntata di martedì 19 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice si scontra con Sirin.

La forza di una donna: cosa succede il 19 agosto

Hatice non riesce a parlare con Sirin, come Jale le aveva chiesto, perché le due hanno una violenta discussione. Ceyda e Yeliz chiedono a Enver di accompagnarle a cercare l'abito da sposa per Ceyda, per memorizzarlo e cucirlo personalmente. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

