La forza di una donna
SERIE TV
18 agosto 2025

La forza di una donna, le anticipazioni del 19 agosto

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda martedì 19 agosto su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

La forza di una donna

Nella nuova puntata di martedì 19 agosto di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice si scontra con Sirin.

La forza di una donna: cosa succede il 19 agosto

Hatice non riesce a parlare con Sirin, come Jale le aveva chiesto, perché le due hanno una violenta discussione. Ceyda e Yeliz chiedono a Enver di accompagnarle a cercare l'abito da sposa per Ceyda, per memorizzarlo e cucirlo personalmente. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

