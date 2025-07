Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda venerdì 11 luglio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di venerdì 11 luglio di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, i sintomi dell'anemia di Bahar non fanno che peggiorare.

La forza di una donna: cosa succede l'11 luglio

Anche i figli di Bahar iniziano a preoccuparsi per la sua salute. Jale è combattuta, perché non sa se sia il caso di comunicare a Enver, Hatice e Sirin le condizioni di salute di Bahar. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

