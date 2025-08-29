Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
29 agosto 2025

La forza di una donna, le anticipazioni dell'1 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda lunedì 1 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) in una scena di La forza di una donna

Nella nuova puntata di lunedì 1 settembre di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Enver confessa a Ceyda e Yeliz che Sarp è ancora vivo.

La forza di una donna: cosa succede l'1 settembre

Yeliz entra in panico, cercando comunque di mantenere il controllo e di ragionare su possibili sviluppi futuri, anche se in maniera confusa.

Nel frattempo, Bahar, preoccupata perché Enver non è rientrato, si rivolge ad Arif per chiedere aiuto e supporto.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

