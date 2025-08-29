Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda lunedì 1 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) in una scena di La forza di una donna

Nella nuova puntata di lunedì 1 settembre di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Enver confessa a Ceyda e Yeliz che Sarp è ancora vivo.

La forza di una donna: cosa succede l'1 settembre

Yeliz entra in panico, cercando comunque di mantenere il controllo e di ragionare su possibili sviluppi futuri, anche se in maniera confusa.

Nel frattempo, Bahar, preoccupata perché Enver non è rientrato, si rivolge ad Arif per chiedere aiuto e supporto.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

