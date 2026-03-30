Arif e Bahar in una scena de La forza di una donna 3

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da martedì 7 a sabato 11 aprile durante i prossimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: le anticipazioni dal 7 all'11 aprile

Bahar sta andando con Cem a un evento di un ente benefico, ma durante il tragitto scopre che la serata dovrà concluderla da sola. Una volta sul posto, rischia di essere scoperta, perché incontra una persona di sua conoscenza.

Intanto, Ceyda decide di andare a parlare con Emre di Arda e fa una scoperta inaspettata: Emre si è accordato con il vero padre di Arda, Dursun, e in cambio di 10.000 dollari, Ceyda potrà tenere anche Arda con sé. Ma, quando Dursun porta il piccolo Satilmis al ristorante di Emre, Sirin lo convince di poter pretendere una somma molto maggiore: 100.000 dollari.

Nel frattempo, la signora Fazilet si offre di pagare per l'istruzione di Arda, ma in cambio chiede a Ceyda di allontanarsi da Raif e la licenzia.

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