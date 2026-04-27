Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 maggio durante i prossimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: le anticipazioni dal 4 al 10 maggio

Enver è sempre più in ansia per Sirin, ormai fuori controllo e potenzialmente pericolosa. La ragazza confessa ad Arif di aver ucciso Sarp e lui registra tutto.

Intanto, Sirin viene licenziata dopo le accuse dei bambini, mentre Ceyda scopre la verità e reagisce con rabbia.

Ceyda ottiene definitivamente l’affidamento di Arda, mentre Kismet lascia Emre.

Sirin, ormai sempre più instabile, affronta Enver e compie un gesto estremo: la donna tenta di spingere Doruk dalla finestra.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna 3 vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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