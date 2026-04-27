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La forza di una donna

SERIE TV27 aprile 2026

La forza di una donna 3, le trame della settimana dal 4 al 10 maggio

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
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Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena di La forza di una donna
Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena di La forza di una donna

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 maggio durante i prossimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: le anticipazioni dal 4 al 10 maggio

Enver è sempre più in ansia per Sirin, ormai fuori controllo e potenzialmente pericolosa. La ragazza confessa ad Arif di aver ucciso Sarp e lui registra tutto.

Intanto, Sirin viene licenziata dopo le accuse dei bambini, mentre Ceyda scopre la verità e reagisce con rabbia.

Ceyda ottiene definitivamente l’affidamento di Arda, mentre Kismet lascia Emre.

Sirin, ormai sempre più instabile, affronta Enver e compie un gesto estremo: la donna tenta di spingere Doruk dalla finestra.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna 3 vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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