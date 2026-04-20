Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio durante i prossimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: le anticipazioni dal 27 aprile al 3 maggio

Sirin riceve la visita di un ladro, Arif assiste alla scena e ascolta una rivelazione sconvolgente, poi parte un colpo di pistola. Quando Bahar ed Enver entrano in casa, temono il peggio, ma sia Sirin che Arif stanno bene.

Bahar confessa ad Arif che vorrebbe tanto che lui tornasse all'università. Mentre tutti si scambiano i regali, Ceyda scopre che Raif le ha regalato un anello di fidanzamento. Fazilet tenta di capire se Raif prova dei sentimenti nei confronti di Ceyda.

Arif rivela a Ceyda di aver sentito Sirin minacciare il ladro vantandosi di aver già ucciso il cognato.

Raif, spinto dalla curiosità di conoscere Ceyda interroga Bahar per conoscere la sua reale situazione sentimentale.

Bahar intanto continua il suo memoriale con Fazilet mettendo sempre più a nudo il suo passato, la sua anima e i suoi sentimenti.

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