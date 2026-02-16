Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 23 a sabato 28 febbraio durante i prossimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Ceyda riceve una telefonata urgente dalla sorella e, costretta a partire per il suo paese, chiede aiuto a Emre.
Intanto Sirin, rimasta sola con Nisan e Doruk, approfitta della situazione per raccontare ai bambini una verità scioccante, mettendoli contro Arif.
Dopo il rogo causato da Enver, l'uomo e Sirin si trasferiscono da Bahar e pensano di sistemarsi temporaneamente a casa di Sarp.
Ceyda e Bahar decidono di ripetere il test di paternità per scoprire se Emre sia davvero il padre di Arda. Arif, ora al lavoro per Emre, si sente sempre più in debito con la famiglia di Bahar.
Enver confida a Ceyda del reggiseno trovato nell’appartamento di Sarp e la donna sospetta di conoscerne l’origine.