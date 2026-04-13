Özge Özpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La Forza di una donna.

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 20 a sabato 26 aprile durante i prossimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: le anticipazioni dal 20 al 26 aprile

Ceyda torna a lavorare per Fazilet e racconta a Bahar la verità sui gioielli.

Arif va da Enver per prendere la pistola di Sarp e liberarsene, Bahar decide di accompagnarlo. Prima dell'arrivo di Arif, Sirin sostituisce di nascosto la pistola con dei sassi.

Dopo essersi liberati di quella che credono essere la pistola, Arif e Bahar decidono di cenare con amici dell'università.

Nisan e Doruk sperano nei soldi della vendita della casa di Enver e Hatice per festeggiare il nuovo anno, ma l'acquirente che era interessato all'abitazione non si è fatto più vivo.

Intanto, Raif si avvicina a Ceyda e Kismet soffre ricordando la perdita della figlia.

Ceyda mostra a Fazilet la foto di una serata con Raif in cui indossava i suoi orecchini. Fazilet si rende così conto che suo figlio con Ceyda è molto felice.



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