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La forza di una donna

SERIE TV13 aprile 2026

La forza di una donna 3, le trame della settimana dal 20 al 26 aprile

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
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Özge Özpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La Forza di una donna.Özge Özpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La Forza di una donna.

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 20 a sabato 26 aprile durante i prossimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: le anticipazioni dal 20 al 26 aprile

Ceyda torna a lavorare per Fazilet e racconta a Bahar la verità sui gioielli.

Arif va da Enver per prendere la pistola di Sarp e liberarsene, Bahar decide di accompagnarlo. Prima dell'arrivo di Arif, Sirin sostituisce di nascosto la pistola con dei sassi.

Dopo essersi liberati di quella che credono essere la pistola, Arif e Bahar decidono di cenare con amici dell'università.

Nisan e Doruk sperano nei soldi della vendita della casa di Enver e Hatice per festeggiare il nuovo anno, ma l'acquirente che era interessato all'abitazione non si è fatto più vivo.

Intanto, Raif si avvicina a Ceyda e Kismet soffre ricordando la perdita della figlia.

Ceyda mostra a Fazilet la foto di una serata con Raif in cui indossava i suoi orecchini. Fazilet si rende così conto che suo figlio con Ceyda è molto felice.

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