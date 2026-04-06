Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La forza di una donna

SERIE TV06 aprile 2026

La forza di una donna 3, le trame della settimana dal 13 al 18 aprile

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
Condividi:
Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna 3Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna 3

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 13 a sabato 18 aprile durante i prossimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: le anticipazioni dal 13 al 18 aprile

Ceyda fatica a provare empatia nei confronti di Satilmis: oltre alla maleducazione del bambino, è terrorizzata dall'idea di perdere Arda che continua a considerare come il suo vero figlio.

Intanto, Enver invita tutti a cena a casa sua nel tentativo di ritrovare un briciolo di serenità.

Sirin riferisce a Enver che Bahar e Ceyda non lavorano più per la signora Fazilet perché le hanno rubato dei gioielli.

Arif chiede a Ceyda e Bahar come poter risolvere la questione della pistola di Sarp e si reca da Kismet per un consiglio.

Fazilet accetta di riprendere a lavorare con sé Ceyda pur di fare felice il figlio che ne è innamorato. La informa però di essere ancora convinta che l'abbia derubata e che non crede affatto che sia stato suo figlio a regalarli a Ceyda.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video