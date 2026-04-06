Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna 3

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 13 a sabato 18 aprile durante i prossimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: le anticipazioni dal 13 al 18 aprile

Ceyda fatica a provare empatia nei confronti di Satilmis: oltre alla maleducazione del bambino, è terrorizzata dall'idea di perdere Arda che continua a considerare come il suo vero figlio.



Intanto, Enver invita tutti a cena a casa sua nel tentativo di ritrovare un briciolo di serenità.



Sirin riferisce a Enver che Bahar e Ceyda non lavorano più per la signora Fazilet perché le hanno rubato dei gioielli.



Arif chiede a Ceyda e Bahar come poter risolvere la questione della pistola di Sarp e si reca da Kismet per un consiglio.



Fazilet accetta di riprendere a lavorare con sé Ceyda pur di fare felice il figlio che ne è innamorato. La informa però di essere ancora convinta che l'abbia derubata e che non crede affatto che sia stato suo figlio a regalarli a Ceyda.

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