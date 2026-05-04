Ozge Ozpirinçci (Bahar) e Ali Semi Sefil (Doruk) in una scena de la forza di una donna 3

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 maggio durante i prossimi episodi della terza stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: le anticipazioni dall'11 al 17 maggio

Arif rivela a Enver e Bahar le sue scoperte sulla morte di Sarp, e i due, senza altra alternativa, decidono di far ricoverare Sirin in un istituto psichiatrico. Tuttavia, Sirin si dà alla macchia in un hotel e ignora le loro chiamate.

Ceyda informa Emre e Satilmis che, grazie a Kismet, Dursun ha accettato di lasciare Arda con lei senza chiedere soldi. Emre chiede a Ceyda di riprovarci, di costruire una famiglia insieme.

Bahar accompagna Fazilet alla casa editrice per dare un’occhiata ai bozzetti della copertina del suo libro. Nel frattempo, Raif, con un trucchetto, riesce a fare una proposta a Ceyda.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna 3 vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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