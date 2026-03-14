Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 9 al 14 marzo su Canale 5, Ceyda e Bahar vengono coinvolte in una retata della polizia. Subito dopo, Bahar ha un brutto presentimento.

Saputo della retata, Cem minaccia Bersan.

Nel frattempo, dopo aver scoperto dello scambio di neonati, Emre affronta Ceyda.

Infine, mentre Ceyda, Bersan e Bahar cercano di trovare una soluzione, quest'ultima si trova ad affrontare Susan riguardo lo scuolabus.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna 3 vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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