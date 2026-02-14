Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 9 al 14 febbraio su Canale 5, Bahar e Sarp si riavvicinano.

Nel frattempo, Piril e Arif fanno una scoperta.

Emre ha bisogno dell'aiuto di Kismet e Ceyda, nel frattempo, comincia a lavorare per Raif.

Infine, Sirin compie un'azione fatale.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

