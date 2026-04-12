Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna 3, in onda dal 7 al 12 aprile su Canale 5, Bahar riceve da Cem le istruzioni per l’ultima missione.

Ceyda va a parlare con Emre di Arda, mentre Bahar rischia di essere scoperta. Sirin rivela di aver visto Bahar con Cem.

Ceyda scopre che Emre ha fatto un accordo con il vero padre di Arda. Il figlio di Ceyda rivela a Sirin l’accordo tra la madre e Dursun.

La signora Fazilet licenzia Ceyda. Bahar cerca di chiarire con Arif, mentre Emre chiede spiegazioni a Ceyda. Emre porta il piccolo Satilmis a casa di Ceyda.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna 3 vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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