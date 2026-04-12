Negli episodi dell'ultima settimana della terza stagione di Forbidden Fruit, in onda dal 7 al 12 aprile su Canale 5, Ender e Kaya si sposano.
Seguendo il suggerimento di Yildiz, Leyla inizia a lavorare per Halit. Nel frattempo, Sahika ricatta Ender e la spinge ad allearsi con lei. Dopo aver parlato con Sahika, Ender sembra iniziare a fare il doppiogioco con Yildiz.
A un evento della holding, Nadir fa una sorpresa a Halit che lo manderà su tutte le furie.
Yildiz viene a conoscenza del piano di Ender contro Sahika; le due donne danno vita a una nuova alleanza.
Per tenere in scacco Ender, Sahika organizza il finto arresto di Yigit. Quando il ragazzo viene rilasciato, Ender racconta l'accaduto a Kaya.
Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit 3 vanno in onda dal lunedì alla domenica alle 14.15, in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.