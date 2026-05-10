Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna 3, in onda dal 4 al 10 maggio su Canale 5, Sirin confessa ad Arif di aver ucciso Sarp, chiudendo la flebo in ospedale. Arif registra di nascosto la conversazione avuta con Sirin e la porta a Kismet, chiedendole aiuto per incastrarla.

Kismet ammette di essere coinvolta nei traffici di Cem e di essere in procinto di partire con Cem per fuggire da eventuali ritorsioni.

Ceyda, dopo aver ascoltato la registrazione di Sirin, decide di coinvolgere Arif e insieme contattano lo psichiatra da cui Sirin era in cura: vogliono dimostrare la sua pericolosità e farla ricoverare.

Enver consegna ad Arif i soldi per ripagare i danni che Sirin ha fatto al bar di Emre.

Sirin vuole ingannare Doruk e tenta di spingerlo a buttarsi dalla finestra.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna 3 vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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