Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna 3, in onda dal 30 marzo al 5 aprile su Canale 5, Sirin organizza una finta aggressione con l'aiuto di una banda criminali, come piano contro Bahar.

Saadettin confida a Bahar di aver nascosto il pacco che Cem aveva chiesto nel cappotto che Sirin aveva buttato per strada dopo essere stata aggredita. Con l’aiuto di Arif, Bahar riesce a recuperarlo e poi consegna il pacco a Cem.

I criminali coinvolti rivelano a Bahar i dettagli del piano orchestrato da Sirin. Nel frattempo, Kismet comunica a Ceyda di intrattenere una relazione con Emre.

Cem contatta Bahar per assegnarle un ultimo incarico.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna 3 vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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