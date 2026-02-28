Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 23 al 28 febbraio su Canale 5, Emre rivela a Ceyda l'esito del test di paternità.

Nel frattempo, a casa di Enver scoppia un incendio.

Fazilet è incuriosita dalla storia di Bahar, mentre Ceyda chiede aiuto a Bahar per ripetere il test di paternità.

Infine, Bahar affronta Yusuf e Arif ottiene un nuovo lavoro.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE