Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna, in onda dal 23 al 28 febbraio su Canale 5, Emre rivela a Ceyda l'esito del test di paternità.
Nel frattempo, a casa di Enver scoppia un incendio.
Fazilet è incuriosita dalla storia di Bahar, mentre Ceyda chiede aiuto a Bahar per ripetere il test di paternità.
Infine, Bahar affronta Yusuf e Arif ottiene un nuovo lavoro.
Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.