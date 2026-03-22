Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna 3, in onda dal 16 al 22 marzo su Canale 5, dopo aver scoperto la fine della merce, Cem minaccia Bahar, Ceyda e Bersan.

Subito dopo, per ripagare il debito nei confronti di Cem, Ceyda tenda di rubare i gioielli di Fazilet. Presa con le mani nel sacco, Ceyda racconta le motivazioni del gesto a Raif portandolo a compiere un gesto inaspettato.

Nel frattempo, Fazilet fa una proposta a Bahar.

Infine, dopo aver trascorso una sera insieme, Raif sorprende Ceyda.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna 3 vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.40 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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