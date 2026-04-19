Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna 3, in onda dal 13 al 19 aprile su Canale 5, Ceyda fatica a gestire Satilmis.

Ceyda non riesce a provare empatia verso Satilmis: il bambino, infatti, mostra di non avere alcuna educazione.

Sirin cerca di rovinarre la cena da Enver insinuando che Bahar e Ceyda abbiano rubato i gioielli di Fazilet.

Bahar informa Kismet che Cem ha provato a contattarla. Kismet decide di troncare il rapporto con Cem, sostenendo di non potersi più fidare di lui.

Arif si reca da Kismet per un consiglio riguardo la pistola.

Fazilet informa Ceyda di essere ancora convinta che sia stata lei a rubare suoi gioielli.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna 3 vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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