La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda domenica 19 aprile nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Raif si è rifugiato nella sua camera da cui non vuole sapere di uscire dopo che Ceyda non va più a casa. Per amore del figlio, Fazilet decide quindi di riprendere a lavorare con sé Ceyda pur di fare felice Raif. Fazilet, però, dice a Ceyda di essere ancora convinta che le abbia rubato i gioielli e che non crede affatto che sia stato suo figlio a regalarli.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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