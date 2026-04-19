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La forza di una donna

SERIE TV19 aprile 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 19 aprile in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda domenica 19 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna 3 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: la trama del 19 aprile

Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna 3
Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna 3

Raif si è rifugiato nella sua camera da cui non vuole sapere di uscire dopo che Ceyda non va più a casa. Per amore del figlio, Fazilet decide quindi di riprendere a lavorare con sé Ceyda pur di fare felice Raif. Fazilet, però, dice a Ceyda di essere ancora convinta che le abbia rubato i gioielli e che non crede affatto che sia stato suo figlio a regalarli.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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