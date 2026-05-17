Negli episodi dell'ultima settimana de La forza di una donna 3, in onda dall'11 al 17 maggio su Canale 5, Bahar riesce a salvare Doruk dalla tragedia dopo che Sirin lo aveva ingannato spingendolo a gettarsi dalla finestra.



Enver è sempre più convinto che Sirin debba andare in prigione e decide di dirlo a Bahar e Arif.

Ceyda comunica a Emre e Satilmis che, con l'aiuto di Kismet, Dursun ha deciso di far restare Arda con lei senza chiedere il denaro in cambio.

Jale e Enver parlano con il medico di Sirin, che conferma loro la necessità di farle assumere i farmaci e di farla ricoverare in un ospedale psichiatrico, per il bene di tutti. Sirin, però, si nasconde in un hotel.

Giunti negli uffici della casa editrice Bahar scopre con stupore che il libro avrà il suo nome in copertina; Fazilet, infatti, ha deciso di farlo pubblicare a suo nome.

Enver incastra Sirin, che viene portata via dalla polizia in quanto colpevole della morte di Sarp e dell'episodio di Doruk.

Gli episodi della serie tv turca La forza di una donna 3 vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il weekend alle 15 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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