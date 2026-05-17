Negli episodi dell'ultima settimana della terza stagione di Forbidden Fruit, in onda dall'11 al 17 maggio su Canale 5, Leyla fa credere ad Halit di aver interrotto la gravidanza. Ender e Nadir organizzano una festa a sorpresa per il compleanno di Yildiz.

Sahika dice a Yildiz che Leyla è incinta. Furibonda, Yildiz accetta la proposta di matrimonio di Nadir.



A mente fredda, Yildiz comunica a Nadir di non volere più sposarlo e lui parla con Ender. Yildiz riceve una proposta per l'acquisto della sua attività di purea di mele.

Leyla chiede a un medico di confermare ad Halit l'interruzione di gravidanza. Dopo essere stata tradita dal medico, Leyla scopre che c'è lo zampino di Sahika.

Halit ha un malore dopo aver scoperto di aver perso tutto. Successivamente, Halit e i figli sono costretti a lasciare la villa e a trasferirsi da Sitki.

Con la caduta di Halit, Ender può finalmente cacciare Sahika dalla holding.

Gli episodi della serie tv turca Forbidden Fruit 3 vanno in onda dal lunedì alla domenica alle 14.15 e in prima serata il giovedì in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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