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La forza di una donna

SERIE TV08 aprile 2026

La forza di una donna 3, la puntata dell'8 aprile in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda mercoledì 8 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: la trama dell'8 aprile

Feyyaz Duman (Arif) e Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La forza di una donna. Feyyaz Duman (Arif) e Ozge Ozpirincci (Bahar Cesmeli) in una scena de La forza di una donna.

Bahar, arrivata sul posto, incontra una persona che conosce e rischia di essere scoperta.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato e la domenica alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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