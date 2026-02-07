La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 7 febbraio nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Enver e Doruk in una scena de La forza di una donna 3

La forza di una donna 3: la trama del 7 febbraio

Piril presenzia al funerale di suo padre Suat ed è preoccupata perché non riesce a contattare Sarp né Bahar.

Arif, disperato, si sente responsabile per la morte di Hatice e decide di consegnarsi alla polizia. Sua sorella Kismet, però, gli comunica che ha ottenuto un certificato medico per farlo restare ancora in ospedale e che, una volta dimesso, verrà arrestato.

Bahar promette di mettere da parte la rabbia nei confronti di Sirin e di prendersi cura di lei, poiché è ciò che avrebbe voluto sua madre.

La signora Fazilet, coinvolta nell'incidente insieme ad Arif, Hatice, Bahar e Sarp, chiede a Jale se conosce qualcuno che possa assistere suo figlio Raif, in sedia a rotelle.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE