La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 7 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Piril presenzia al funerale di suo padre Suat ed è preoccupata perché non riesce a contattare Sarp né Bahar.
Arif, disperato, si sente responsabile per la morte di Hatice e decide di consegnarsi alla polizia. Sua sorella Kismet, però, gli comunica che ha ottenuto un certificato medico per farlo restare ancora in ospedale e che, una volta dimesso, verrà arrestato.
Bahar promette di mettere da parte la rabbia nei confronti di Sirin e di prendersi cura di lei, poiché è ciò che avrebbe voluto sua madre.
La signora Fazilet, coinvolta nell'incidente insieme ad Arif, Hatice, Bahar e Sarp, chiede a Jale se conosce qualcuno che possa assistere suo figlio Raif, in sedia a rotelle.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.