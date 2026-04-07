La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda martedì 7 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Bahar prende coraggio e decide di andare con Cem a un evento di un ente benefico. Durante il tragitto la donna prende coscienza di una cosa: la serata dovrà concluderla da sola. Come se non bastasse, una volta sul posto, Bahar rischia di essere scoperta.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.