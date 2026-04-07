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La forza di una donna

SERIE TV07 aprile 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 7 aprile in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda martedì 7 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna 3Ozge Ozpirincci (Bahar) in una scena de La forza di una donna 3

La forza di una donna 3: la trama del 7 aprile

Bahar prende coraggio e decide di andare con Cem a un evento di un ente benefico. Durante il tragitto la donna prende coscienza di una cosa: la serata dovrà concluderla da sola. Come se non bastasse, una volta sul posto, Bahar rischia di essere scoperta.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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