La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 6 marzo nel pomeriggio di Canale 5.
La signora Fazilet fa visita a Bahar per assicurarsi che le dinamiche relazionali di Ceyda non abbiano ripercussioni negative né su di lei né su suo figlio Raif.
Nel frattempo, Ceyda scopre che Arda non è suo figlio e che, di conseguenza, Emre non è suo padre. Perciò, decisa a mettere fine ai dubbi sulla vicenda, sceglie di informare apertamente anche Enver e Arif.
