La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 6 marzo nel pomeriggio di Canale 5.

Gokce Eyuboglu (Ceyda) e Ahmet Rifat Sungar (Emre) in una scena de La forza di una donna

La forza di una donna 3: la trama del 6 marzo

La signora Fazilet fa visita a Bahar per assicurarsi che le dinamiche relazionali di Ceyda non abbiano ripercussioni negative né su di lei né su suo figlio Raif.

Nel frattempo, Ceyda scopre che Arda non è suo figlio e che, di conseguenza, Emre non è suo padre. Perciò, decisa a mettere fine ai dubbi sulla vicenda, sceglie di informare apertamente anche Enver e Arif.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00.

