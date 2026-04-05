La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda domenica 5 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Fazilet chiama al telefono una sua conoscente e le parla di Arda descrivendolo come un bambino prodigio; inoltre, coglie l'occasione per chiederle se può inserirlo in un programma speciale di studi.
Nel frattempo, Cem passa a prendere Bahar per portarla a una serata benefica.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato e la domenica alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.