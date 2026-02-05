La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 4 febbraio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Bahar chiede a Enver cosa sia successo. Enver, però, le mente, dicendo che è semplicemente svenuta.
Non appena Jale comunica a Enver che Hatice ha superato l'intervento, informa Sirin, che si precipita in ospedale insieme ai piccoli.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00.