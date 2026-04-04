La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda sabato 4 aprile nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Feyyaz Duman, (Arif) in una scena di La forza di una donna 3

A seguito dell'aggressione di cui è stata vittima Sirin, Bahar prende la decisione di dire a Enver e ad Arif l'inganno portato avanti dalla sorella: le persone che l'hanno aggredita erano state pagate da lei stessa per farlo.

Di contro, Sirin riconosce in una foto che ritrae Fazilet gli orecchini visti in mano a Bahar.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato e la domenica alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

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