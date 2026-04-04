Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La forza di una donna

SERIE TV04 aprile 2026

La forza di una donna 3, la puntata del 4 aprile in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 3 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Feyyaz Duman, è andata in onda sabato 4 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 3: la trama del 4 aprile

Feyyaz Duman, (Arif) in una scena di La forza di una donna 3Feyyaz Duman, (Arif) in una scena di La forza di una donna 3

A seguito dell'aggressione di cui è stata vittima Sirin, Bahar prende la decisione di dire a Enver e ad Arif l'inganno portato avanti dalla sorella: le persone che l'hanno aggredita erano state pagate da lei stessa per farlo.

Di contro, Sirin riconosce in una foto che ritrae Fazilet gli orecchini visti in mano a Bahar.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato e la domenica alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video